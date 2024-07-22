Боррель обещал Киеву первые €1,4 млрд российских денег на оружие и ПВО

Первый транш в 1,4 миллиарда евро, полученный от доходов российских активов, отправится на Украину в начале августа. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза.

"Что касается прибылей, я проинформировал министров о прогрессе по первому траншу в 1,4 миллиарда, который ожидается в начале августа, на следующей неделе", — сказал он.