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22 июля, 18:44

Боррель обещал Киеву первые €1,4 млрд российских денег на оружие и ПВО

Боррель: Первый транш помощи Киеву от российских активов пройдёт в августе

Первый транш в 1,4 миллиарда евро, полученный от доходов российских активов, отправится на Украину в начале августа. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза.

"Что касается прибылей, я проинформировал министров о прогрессе по первому траншу в 1,4 миллиарда, который ожидается в начале августа, на следующей неделе", — сказал он.

По словам Борреля, страны – члены ЕС планируют финансировать приобретение приоритетного вооружения Киевом, включая системы ПВО, боеприпасы для артиллерии и поставки для оборонной промышленности.

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Euroclear впервые переведёт доходы от активов России в фонд ЕС для Украины

Как сообщал Life.ru, Еврокомиссия в мае заявила, что прибыль с замороженных активов РФ пойдёт на нужды киевского режима. В Кремле на такие действия Запада пообещали Брюсселю соответствующий ответ. На прошедшем в июне саммите G7 итальянский премьер Джорджа Мелони сообщила, что лидеры участвовавших в мероприятии государств нашли консенсус в вопросе использования российских средств.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александра Мышляева
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