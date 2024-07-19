Euroclear впервые переведёт доходы от активов России в фонд ЕС для Украины
Здание Euroclear. Обложка © ТАСС / IMAGO / Werner Lerooy
Бельгийский депозитарий Euroclear в июле впервые переведёт доходы от активов России в Европейский фонд для Украины. Сумма перевода составит 1,55 миллиарда евро. Это следует из отчёта компании.
"Эта сумма добавится к 836 млн евро корпоративных налогов, которые должны быть уплачены бельгийскому государству с прибыли, связанной с российскими активами, в первом полугодии 2024 года", — говорится в заявлении депозитария.
Уточняется, что по итогам первых шести месяцев 2024 года компания получила доход в 3,4 млрд евро от реинвестирования заблокированных российских активов. Всего на Euroclear блокировано финансовых активов России на сумму более 200 млрд евро.
Напомним, Еврокомиссия в мае заявила, что прибыль с замороженных активов РФ будут передавать Киеву. В Кремле пообещали Брюсселю соответствующий ответ. На прошедшем в июне саммите G7 итальянский премьер Джорджа Мелони сообщила, что лидеры участвовавших в мероприятии государств нашли консенсус в вопросе использования российских средств.