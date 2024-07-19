Euroclear впервые переведёт доходы от активов России в фонд ЕС для Украины

Бельгийский депозитарий Euroclear в июле впервые переведёт доходы от активов России в Европейский фонд для Украины. Сумма перевода составит 1,55 миллиарда евро. Это следует из отчёта компании.

"Эта сумма добавится к 836 млн евро корпоративных налогов, которые должны быть уплачены бельгийскому государству с прибыли, связанной с российскими активами, в первом полугодии 2024 года", — говорится в заявлении депозитария.