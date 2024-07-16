Песков предупредил G7 об ответе "богатых стран" на кражу российских активов
Песков: Желание Запада конфисковать активы РФ беспокоит остальные страны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Стремление Запада изъять активы Российской Федерации вредит международной финансовой системе и вызывает тревогу в других странах. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о мерах, которые могут принять в Саудовской Аравии в ответ на решение западных государств конфисковать российские средства.
"Мы видели эту информацию. Мы говорили давным-давно, что незаконные попытки ограбить РФ, экспроприировать наши авуары так или иначе приведут к огромному ущербу для международной финансовой системы и заставят задуматься многие большие и богатые страны о судьбе их авуаров за рубежом", — объяснил он, добавив, что это уже происходит.
Ранее в Международном валютном фонде заявили, что идея использовать российские деньги заведомо провальна. Но Запад всё же обещал передать Киеву часть прибыли от замороженных российских активов уже в августе. Сторону Москвы заняла Саудовская Аравия, призвав G7 отказаться от изъятия 300 млрд долларов замороженных российских резервов. Там пригрозили продать долговые бумаги Евросоюза, если его руководство всё же примет решение конфисковать активы РФ.