Песков предупредил G7 об ответе "богатых стран" на кражу российских активов

Стремление Запада изъять активы Российской Федерации вредит международной финансовой системе и вызывает тревогу в других странах. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о мерах, которые могут принять в Саудовской Аравии в ответ на решение западных государств конфисковать российские средства.

"Мы видели эту информацию. Мы говорили давным-давно, что незаконные попытки ограбить РФ, экспроприировать наши авуары так или иначе приведут к огромному ущербу для международной финансовой системы и заставят задуматься многие большие и богатые страны о судьбе их авуаров за рубежом", — объяснил он, добавив, что это уже происходит.