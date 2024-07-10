Саудовская Аравия не выставляла ультиматум G7 из-за активов России

Эр-Рияд не угрожал "Группе семи" (G7) ультиматумом из-за возможной конфискации замороженных активов России. Такое заявление сделал Минфин королевства, его приводит агентство Bloomberg.

Ранее агентство со ссылкой на источники писало, что Саудовская Аравия в частном порядке "намекнула, что может продать некоторые европейские долговые бумаги, если G7 решить конфисковать замороженные активы России".

"Подобных угроз не было", — заявили в Минфине королевства.

Там уточнили, что отношения Эр-Рияда с "Большой семёркой" и другими странами основано на взаимном уважении. Стороны продолжают обсуждать все вопросы, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы.

Однако агентство подчёркивает, что Минфин Саудовской Аравии ранее говорил коллегам из "Большой семёрки" о несогласии с идеей конфискации активов РФ.