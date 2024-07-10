Саудовская Аравия не выставляла ультиматум G7 из-за активов России
Bloomberg: Эр-Рияд не выдвигал G7 ультиматум из-за конфискации активов России
Эр-Рияд не угрожал "Группе семи" (G7) ультиматумом из-за возможной конфискации замороженных активов России. Такое заявление сделал Минфин королевства, его приводит агентство Bloomberg.
Ранее агентство со ссылкой на источники писало, что Саудовская Аравия в частном порядке "намекнула, что может продать некоторые европейские долговые бумаги, если G7 решить конфисковать замороженные активы России".
"Подобных угроз не было", — заявили в Минфине королевства.
Там уточнили, что отношения Эр-Рияда с "Большой семёркой" и другими странами основано на взаимном уважении. Стороны продолжают обсуждать все вопросы, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы.
Однако агентство подчёркивает, что Минфин Саудовской Аравии ранее говорил коллегам из "Большой семёрки" о несогласии с идеей конфискации активов РФ.
А ранее в Международном валютном фонде объяснили провальность идеи использовать активы РФ для помощи Украине. По данным МВФ, подобное угрожает нормальному существованию международной валютной системы.
Freepik / user6702303