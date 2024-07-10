Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 21:46

Саудовская Аравия не выставляла ультиматум G7 из-за активов России

Bloomberg: Эр-Рияд не выдвигал G7 ультиматум из-за конфискации активов России

Эр-Рияд не угрожал "Группе семи" (G7) ультиматумом из-за возможной конфискации замороженных активов России. Такое заявление сделал Минфин королевства, его приводит агентство Bloomberg.

Ранее агентство со ссылкой на источники писало, что Саудовская Аравия в частном порядке "намекнула, что может продать некоторые европейские долговые бумаги, если G7 решить конфисковать замороженные активы России".

"Подобных угроз не было", — заявили в Минфине королевства.

Sabah: Саудовская Аравия отомстила Байдену, нарёкшему изгоем наследного принца
Sabah: Саудовская Аравия отомстила Байдену, нарёкшему изгоем наследного принца

Там уточнили, что отношения Эр-Рияда с "Большой семёркой" и другими странами основано на взаимном уважении. Стороны продолжают обсуждать все вопросы, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы.

Однако агентство подчёркивает, что Минфин Саудовской Аравии ранее говорил коллегам из "Большой семёрки" о несогласии с идеей конфискации активов РФ.

А ранее в Международном валютном фонде объяснили провальность идеи использовать активы РФ для помощи Украине. По данным МВФ, подобное угрожает нормальному существованию международной валютной системы.

Обложка ©

Freepik / user6702303

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Саудовская Аравия
  • g7
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров