Саудовский кронпринц Мухаммед бин Салман отомстил президенту США Джо Байдену за то, что тот назвал его "изгоем". Эти слова прозвучали, когда глава Белого дома в 2020 году участвовал в предвыборной гонке. Месть заключается в окончании нефтедолларового соглашения между Вашингтоном и Эр-Риядом, заявил директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар. В материале сообщается, что глобальные балансы и позиции стратегических западных союзников сильно трансформируются.

"Можно сказать, что игроки по обе стороны Атлантики движутся к катастрофе в своей внутренней и внешней политике. Старый порядок быстро рушится. Западные лидеры, преследующие максималистские цели, ускоряют переход к постамериканской эпохе ещё больше", — заявил Тутар.

Он полагает, что одним из основных признаков новой эры послужил финал нефтедолларовой системы, по которой Саудовская Аравия продавала нефть за доллары. Тутар выразил убеждённость, что крах нефтедоллара станет концом США как мировой сверхдержавы. Ведь этот шаг вызовет изменения в мировом финансовом порядке.