Саудовская Аравия пригрозила ЕС из-за конфискации активов РФ

Саудовская Аравия готова продать долговые бумаги Евросоюза, если его руководство примет решение конфисковать российские активы. Так, представители королевства подали Западу "чёткий сигнал", напомнив о необходимости соблюдения международного права, поскольку подобными действиями европейские лидеры подрывают доверие к себе. Об этом пишет Bloomberg.

Однако в Минфине Саудовской Аравии такая идея не вызвала восторга.

"Наши отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении, и мы продолжаем обсуждать все вопросы, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы", — приводит Bloomberg слова из комментария ведомства.

Авторы издания отметили, что Саудовская Аравия тем не менее грозит ЕС продажей части европейских долговых обязательств, если страны "Большой семёрки" примут решение об аресте российской активов на сумму почти 300 миллиардов долларов, что идёт вразрез с нормами международного права.