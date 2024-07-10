Россия ждёт эффекта домино после угрозы саудитов слить бонды ЕС при изъятии резервов ЦБ

Саудовская Аравия открыто выступила против глобального произвола, который страны "Большой семёрки" (G7) позволяют себе в отношении активов России. Об этом в личном телеграм-канале заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков посе появления данных об угрозе Эр-Рияда продать часть европейских бондов при конфискации резервов ЦБ.

"Саудовская Аравия только что призвала G7 отказаться от изъятия 300 млрд долларов замороженных российских резервов. В противном случае Эр-Риад пригрозил избавиться от всех ценных бумаг из стран ЕС", — говорится в его посте.

Сенатор считает, что публичное заявление от властей королевства о том, что саудиты готовы избиваться от всех имеющихся у них ценных бумаг Евросоюза, является серьёзной угрозой, с которой европейцам придётся считаться. Кроме того, этот шаг Саудовской Аравии повлечь за собой аналогичные действия от других незападных стран, по принципу "эффекта домино", подытожил Пушков.