Россия ждёт эффекта домино после угрозы саудитов слить бонды ЕС при изъятии резервов ЦБ
Пушков: Саудовская Аравия выступила против западного произвола с активами РФ
Саудовская Аравия открыто выступила против глобального произвола, который страны "Большой семёрки" (G7) позволяют себе в отношении активов России. Об этом в личном телеграм-канале заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков посе появления данных об угрозе Эр-Рияда продать часть европейских бондов при конфискации резервов ЦБ.
"Саудовская Аравия только что призвала G7 отказаться от изъятия 300 млрд долларов замороженных российских резервов. В противном случае Эр-Риад пригрозил избавиться от всех ценных бумаг из стран ЕС", — говорится в его посте.
Сенатор считает, что публичное заявление от властей королевства о том, что саудиты готовы избиваться от всех имеющихся у них ценных бумаг Евросоюза, является серьёзной угрозой, с которой европейцам придётся считаться. Кроме того, этот шаг Саудовской Аравии повлечь за собой аналогичные действия от других незападных стран, по принципу "эффекта домино", подытожил Пушков.
Напомним, что вчера информационное агентство Bloomberg опубликовало материал, где говорилось, будто представители Саудовской Аравии в частном порядке дали понять, что могут начать сбывать европейские долговые бумаги в ответ на решение о конфискации замороженных российских активов. Впрочем, вечером агентство со ссылкой на Минфин королевства опубликовало ещё одно сообщение, где говорилось, что Эр-Рияд не позволял себе подобных угроз в адрес G7 и придерживается принципа взаимного уважения в отношениях с "Группой семи".
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