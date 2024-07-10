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10 июля, 07:28

Россия ждёт эффекта домино после угрозы саудитов слить бонды ЕС при изъятии резервов ЦБ

Пушков: Саудовская Аравия выступила против западного произвола с активами РФ

Саудовская Аравия открыто выступила против глобального произвола, который страны "Большой семёрки" (G7) позволяют себе в отношении активов России. Об этом в личном телеграм-канале заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков посе появления данных об угрозе Эр-Рияда продать часть европейских бондов при конфискации резервов ЦБ.

"Саудовская Аравия только что призвала G7 отказаться от изъятия 300 млрд долларов замороженных российских резервов. В противном случае Эр-Риад пригрозил избавиться от всех ценных бумаг из стран ЕС", — говорится в его посте.

Сенатор считает, что публичное заявление от властей королевства о том, что саудиты готовы избиваться от всех имеющихся у них ценных бумаг Евросоюза, является серьёзной угрозой, с которой европейцам придётся считаться. Кроме того, этот шаг Саудовской Аравии повлечь за собой аналогичные действия от других незападных стран, по принципу "эффекта домино", подытожил Пушков.

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Напомним, что вчера информационное агентство Bloomberg опубликовало материал, где говорилось, будто представители Саудовской Аравии в частном порядке дали понять, что могут начать сбывать европейские долговые бумаги в ответ на решение о конфискации замороженных российских активов. Впрочем, вечером агентство со ссылкой на Минфин королевства опубликовало ещё одно сообщение, где говорилось, что Эр-Рияд не позволял себе подобных угроз в адрес G7 и придерживается принципа взаимного уважения в отношениях с "Группой семи".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tomandora Productions

Юрий Лысенко
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