Боррель вновь призвал разрешить ВСУ бить по РФ ради «спасения жизней» и мира 21 августа, 16:43 Жозеп Боррель. Обложка © ТАСС / ЕРА

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель полагает, что Запад должен разрешить ВСУ обстреливать своим оружием российскую территорию, так как это «спасёт жизни» и приблизит возможное перемирие. Об этом он написал в соцсети Х.

«Снятие ограничений на использование возможностей против российских военных, участвующих в агрессии против Украины в соответствии с международным правом, может иметь несколько важных последствий: укрепить самооборону Украины… спасти жизни и сократить разрушения на Украине, способствовать продвижению миротворческих усилий», — пояснил Боррель.

Свою позицию евродипломат подтвердил и в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, заверив его в необходимости снять запрет на использование западного оружия. Боррель подчеркнул, что ЕС полностью одобряет атаку ВСУ на Россию через Курскую область. Политик отметил, что ждёт встречи с Кулебой в рамках переговоров с министрами Евросоюза 29 — 30 августа.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отчитался перед главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем о нападении ВСУ на Курскую область. Во время телефонного разговора Кулеба «отчитался о деталях операции», а также попросил европейские власти выделить ещё оружия.

Авторы Татьяна Миссуми