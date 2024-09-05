Путин назвал освобождение Донбасса первоочередной целью для России

ВСУ начали вторжение в приграничные регионы РФ, чтобы отвлечь ВС России от наступления в зоне СВО. Однако результата противник не достиг. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), указав, что освобождение Донбасса считается для страны первоочередной задачей.

«Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, — освобождение, которое является нашей первоочередной целью», — подчеркнул глава государства.

Лидер страны добавил, что российские войска уже стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать противника с приграничных территорий.