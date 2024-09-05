Путин: Потери ВСУ могут привести к утрате боеспособности, чего Россия добивается

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в зоне СВО противник несёт очень большие потери в живой силе и технике. Это чревато разрушением фронта на наиболее важных направлениях, отметил глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ.

«Не менее важное — противник несёт очень большие потери в живой силе и технике. Данные Минобороны подтверждаются сразу из нескольких источников. Это чревато разрушением фронта не некоторых направлениях, могут привести к утрате боеспособности ВСУ», — сказал Путин, добавив, что именно этого РФ и добивается.

Также президент подчеркнул, что Генштаб и Минобороны в ежедневном режиме ему докладывают о ситуации в зоне СВО.