Песков: РФ готова к переговорам, но будет продолжать СВО до выполнения её целей
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия всегда выступала за мирное достижение целей на Украине, и сама спецоперация является вынужденной мерой, вызванной отказом Запада от диалога. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете «Известия». По его словам, для Москвы главное — достичь всех своих целей.
«[А] какими методами — это вторично. Предпочтительно, конечно, сделать это мирными способами, но мы видим, что ни Вашингтон, ни европейские государства, ни ведомая ими Украина не склонны сейчас к политико-дипломатическим способам. Поэтому СВО должна продолжаться до полного достижения целей», — подчеркнул Песков.
Представитель Кремля добавил, что президент Владимир Путин всегда готов говорил готовности к мирному урегулированию конфликта.
Напомним, что в начале лета президент РФ Владимир Путин озвучил условия для начала мирных переговоров с Украиной — Киев должен вывести войска с территорий ДНР и ЛНР, а также Запорожья и Херсонщины, и официально отказаться от желания присоединиться к НАТО. По мнению российского лидера, проект стамбульских отношений от 2022 года может стать почвой для новых переговоров. Путин подчеркнул, что именно Запад помешал Киеву согласиться на перемирие.