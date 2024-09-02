Путин обещал вышвырнуть ВСУ из-под Курска, а потом подумать о переговорах
Путин: РФ не отказывалась от переговоров, но надо разобраться с ВСУ под Курском
Владимир Путин проводит открытый урок. Фото © Life.ru
Россия никогда не отказывалась от ведения мирных переговоров, но сначала необходимо «разобраться с бандитами» из ВСУ, которые вторглись в Курскую область. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе урока «Разговор о важном», который он проводит в школе Кызыла в честь Дня знаний.
По словам главы государства, руководство Украины спровоцировало СВО отказом от Минских соглашений. Киев выбросил все установленные договорённости, начав подготовку нового этапа военной операции на Донбассе, объяснил он. Путин подчеркнул, что Россия хочет все спорные вопросы решать мирными средствами.
«Но мы всегда выступали за мирное урегулирование. Но что происходит? Действующие власти не меняются, они должны были провести выборы президента, но отказались от них, сославшись на военное положение», — напомнил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что сейчас стране необходимо «разобраться с этими бандитами», которые залезли на российскую территорию в курском приграничье.
Напомним, что Владимир Путин приехал в город Кызыл, чтобы провести в новой школе № 20 открытый урок «Разговоры о важном». Глава государства поздравил детей с Днём знаний, отметив значимость праздника, а также пообещал, что российская армия сделает всё необходимое, чтобы жизнь ребят в приграничных регионах вошла в прежнее русло.