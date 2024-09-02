Путин обещал вышвырнуть ВСУ из-под Курска, а потом подумать о переговорах

Россия никогда не отказывалась от ведения мирных переговоров, но сначала необходимо «разобраться с бандитами» из ВСУ, которые вторглись в Курскую область. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе урока «Разговор о важном», который он проводит в школе Кызыла в честь Дня знаний.

По словам главы государства, руководство Украины спровоцировало СВО отказом от Минских соглашений. Киев выбросил все установленные договорённости, начав подготовку нового этапа военной операции на Донбассе, объяснил он. Путин подчеркнул, что Россия хочет все спорные вопросы решать мирными средствами.

«Но мы всегда выступали за мирное урегулирование. Но что происходит? Действующие власти не меняются, они должны были провести выборы президента, но отказались от них, сославшись на военное положение», — напомнил Путин.