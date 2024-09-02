Путин рассказал школьникам о важности русского языка

Президент России Владимир Путин уверен, что русский язык способен объединить все народы нашей страны. Об этого глава государства рассказал детям на открытом уроке «Разговоры о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле.

«Без знания родного языка, а это язык ещё межнационального общения для нашей многонациональной страны, что очень важно, потому что он объединяет все народы России в единый общий организм, в общий единый народ...», — заявил путин.