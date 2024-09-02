Путин рассказал школьникам о важности русского языка
Путин: Русский язык объединяет все народы России в единый
Президент России Владимир Путин уверен, что русский язык способен объединить все народы нашей страны. Об этого глава государства рассказал детям на открытом уроке «Разговоры о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле.
«Без знания родного языка, а это язык ещё межнационального общения для нашей многонациональной страны, что очень важно, потому что он объединяет все народы России в единый общий организм, в общий единый народ...», — заявил путин.
В рамках занятия президент также объяснил ребятам, что одной из главных задач для учителей школ является научить их грамотно пользоваться русским языком.
Сегодня, 2 сентября Владимир Путин приехал в Кызыл и побывал в новой школе № 20 имени Героев Отечества. Там он провёл для ребят открытый урок «Разговоры о важном». Глава государства поздравил детей с Днём знаний, отметив значимость праздника, а также пообещал сделать всё для нормализации жизни ребят из приграничных регионов РФ.
Life.ru