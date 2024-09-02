Путин впервые за 10 лет приехал в Туву

Президент России Владимир Путин 2 сентября прибыл в Республику Тыва с рабочей поездкой. Об этом сообщает ТАСС.

В первый учебный день глава государства посетит школу № 20 имени Героев Отечества, где проведет открытый урок «Разговор о важном». В Кызыле президент проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития Тувы, встретится с главой региона Владиславом Ховалыгом, посетит Президентское кадетское училище и первый построенный в новейшей истории России буддистский монастырь «Тубтен Шедруб Линг».