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Регион
2 сентября, 00:41

Путин впервые за 10 лет приехал в Туву

Президент России Владимир Путин 2 сентября прибыл в Республику Тыва с рабочей поездкой. Об этом сообщает ТАСС.

В первый учебный день глава государства посетит школу № 20 имени Героев Отечества, где проведет открытый урок «Разговор о важном». В Кызыле президент проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития Тувы, встретится с главой региона Владиславом Ховалыгом, посетит Президентское кадетское училище и первый построенный в новейшей истории России буддистский монастырь «Тубтен Шедруб Линг».

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А уже 3 сентября Владимир Путин прибудет в Монголию по приглашению его коллеги Ухнаагийна Хурэлсуха. В стране, являющейся членом Международного уголовного суда, не станут арестовывать главу Российской Федерации, выполняя соответствующий ордер. Напомним, что Москва не признаёт юрисдикцию МУС, а СК РФ возбудил дело против прокурора и судей.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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