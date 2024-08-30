В Монголии заявили, что не будут выполнять ордер МУС на «арест» Путина
Bloomberg: Монголия отказалась выполнять ордер МУС на «арест» Путина
Монголия не станет выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на его «арест» президента РФ Владимира Путина во время визита. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«По словам двух источников, знакомых с подготовкой Кремля [к визиту — прим. Life.ru], Владимир Путин получил заверения перед запланированным визитом в Монголию в том, что он не будет арестован по ордеру МУС», — утверждается в публикации.
При этом в материале говорится, что «арест» российского лидера — прямая обязанность Монголии, как члена МУС.
Ранее стало известно, что Путин прилетит в Монголию во вторник, 3 сентября. Российский лидер посетит страну по приглашению его коллеги Ухнаагийна Хурэлсуха. Отметим, что с 2000 года Монголия является участником МУС, а в 2003 году страна ратифицировала Римский статут. В марте 2023 года МУС выдал ордер на «арест» Путина. В ответ МИД РФ напомнил, что Москва не признаёт юрисдикцию МУС, а СК РФ возбудил дело против прокурора и судей.
Life.ru