В Монголии заявили, что не будут выполнять ордер МУС на «арест» Путина

Монголия не станет выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на его «арест» президента РФ Владимира Путина во время визита. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам двух источников, знакомых с подготовкой Кремля [к визиту — прим. Life.ru], Владимир Путин получил заверения перед запланированным визитом в Монголию в том, что он не будет арестован по ордеру МУС», — утверждается в публикации.

При этом в материале говорится, что «арест» российского лидера — прямая обязанность Монголии, как члена МУС.