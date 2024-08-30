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30 августа, 10:06

«Нет переживаний»: В Кремле высказались о визите Путина в Монголию, которая является членом МУС

Песков: Кремль не опасается визита Путина в Монголию, которая является членом МУС

В Кремле не опасаются визита президента России Владимира Путина в Монголию, которая является членом Международного уголовного суда (МУС). Все аспекты предстоящей поездки тщательно подготовлены, сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет переживаний, у нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Ранее стало известно, что Путин прилетит в Монголию во вторник, 3 сентября. Российский лидер посетит страну по приглашению его коллеги Ухнаагийна Хурэлсуха. Отметим, что с 2000 года Монголия является участником МУС, а в 2003 году страна ратифицировала Римский статут.

Напомним, в марте 2023 года МУС выдал ордер на «арест» Путина. В ответ МИД РФ напомнил, что Москва не признаёт юрисдикцию МУС, а СК РФ возбудил дело против прокурора и судей.

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Life.ru

Александр Юнашев
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