«Нет переживаний»: В Кремле высказались о визите Путина в Монголию, которая является членом МУС

В Кремле не опасаются визита президента России Владимира Путина в Монголию, которая является членом Международного уголовного суда (МУС). Все аспекты предстоящей поездки тщательно подготовлены, сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет переживаний, у нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Ранее стало известно, что Путин прилетит в Монголию во вторник, 3 сентября. Российский лидер посетит страну по приглашению его коллеги Ухнаагийна Хурэлсуха. Отметим, что с 2000 года Монголия является участником МУС, а в 2003 году страна ратифицировала Римский статут.