Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом

Российский лидер Владимир Путин прилетит в Монголию с официальным визитом во вторник, 3 сентября. Президент РФ посетит страну по приглашению его коллеги Ухнаагийна Хурэлсуха.

«По приглашению президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха 3 сентября Владимир Путин посетит с официальным визитом Монголию для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол», — заявили в Кремле в четверг, 29 августа.

Президенты в ходе переговоров затронут перспективы всеобъемлющего стратегического партнёрства. Планируется и подписание нескольких двусторонних документов. В рамках визита Путин также встретится с председателем Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.