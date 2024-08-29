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Регион
29 августа, 14:46

Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом

Российский лидер Владимир Путин прилетит в Монголию с официальным визитом во вторник, 3 сентября. Президент РФ посетит страну по приглашению его коллеги Ухнаагийна Хурэлсуха.

«По приглашению президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха 3 сентября Владимир Путин посетит с официальным визитом Монголию для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол», — заявили в Кремле в четверг, 29 августа.

Президенты в ходе переговоров затронут перспективы всеобъемлющего стратегического партнёрства. Планируется и подписание нескольких двусторонних документов. В рамках визита Путин также встретится с председателем Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

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Ранее Путин встретился с президентом Монголии в начале июля на полях ШОС в Астане. В ходе переговоров отмечалось, что страны могут расширить работу в области энергетики.

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Life.ru

Никита Осипов
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