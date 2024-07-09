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9 июля, 15:18

Моди пригласил Путина в Индию с ответным визитом в 2025 году

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле 9 июля 2024 года. Фото © Life.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле 9 июля 2024 года. Фото © Life.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента России Владимира Путина посетить его страну с ответным визитом уже в следующем, 2025 году. Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров по итогам визита господина Моди в Москву.

"Моди пригласил президента Путина посетить Индию в следующем году для участия в 23-м ежегодном российско-индийском саммите", — говорится в итоговой декларации.

Как сообщал Life.ru, накануне вечером индийский премьер-министр прибыл в Россию и сразу же в неформальной обстановке встретился с Путиным. Сегодня, во вторник, лидеры переговорили уже в официальном формате. В ходе беседы Моди предложил президенту России содействие в скорейшем установлении мира на Украине. Главное, чтобы воинственно настроенный Запад услышал призывы Моди, констатировали в Кремле.

Марина Калегина
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