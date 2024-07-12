Бразилия вскоре направит приглашение Путину на саммит G20

Бразильское правительство в скором времени отправит приглашения главам государств для участия в саммите "Большой двадцатки". В числе получателей и президент России Владимир Путин, заявил руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу.

"В ближайшие недели приглашения будут направлены всем главам государств-участников", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

При этом Сампайу не смог ответить на вопрос, были ли приглашения уже разосланы в столицы. Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдёт 18-19 ноября.

Напомним, что власти Бразилии уверены, что без участия президента России встреча "Большой двадцатки" будет неполноценной. Президент Луис Инасиу Лула да Силва отдельно отметил, что готов пригласить Владимира Путина лично на саммит G20 в 2024 году.