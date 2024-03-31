Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики среди стран G20

Российская Федерация в 2023 году заняла пятое место по динамике роста экономики среди государств G20. Об этом говорит анализ, опирающийся на данные национальных статистических служб.

Рост экономики РФ составил 3,6%, что полностью компенсирует снижение на 1,2%, случившееся в 2022 году, сказано в материале РИА "Новости". Лидером по развитию экономики стала Индия, темп которой возрос с 7,2 до 7,3%. На втором месте — Китай, 5,2 против 3% в 2022 году. На третьем месте — Индонезия с 5,1 против 5,3% в 2022-м (в том году страна установила рекорд по росту экономики за десятилетие). Турция показала спад экономической динамики с 5,5 до 4,5%.

Помимо вышеперечисленных стран "Группы двадцати", ускорение роста экономики показали США — 2,5 против 1,9% в 2022 году. Почти вдвое увеличился этот показатель и у Японии — с 1% в 2022 году до 1,9% в 2023-м. А вот у остальных государств G20 рост экономики замедлился, особенно это заметно в G7: например, в Великобритании показатель сократился в 43 раза и теперь находится на значении в 0,1%, в Италии — в четыре раза, до 0,9%, в три раза — во Франции (0,9%) и Канаде (1,1%). Аргентина стала последней страной "Большой двадцатки", опубликовавшей данные по ВВП за прошлый год: он снизился на 1,6% после роста в 5% в 2022 году.