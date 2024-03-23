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23 марта, 14:16

Эксперт назвал два условия дальнейшего роста экономики России

Эксперт Бобровский призвал контролировать отток капитала для роста экономики РФ

Чтобы экономика России становилась лучше, нужно наращивать внутренние инвестиции и контролировать отток капитала за границу. Ключевую ставку в 16% необходимо стабилизировать, однако таргетирование показателя, на что регулятор взял курс, неправильно. Об этом рассказал экономист Алексей Бобровский.

"Можно было бы эту точку зрения отстаивать десять лет назад и говорить: "Так весь цивилизованный мир делает". Правда, уже куча книжек написана о том, что надо не таргетировать инфляцию, а таргетировать экономический рост, а через него — и инфляцию", отметил экономист в беседе с радио "Комсомольская правда".

По мнению Бобровского, для увеличения количества денег в системе нужно направлять их на мосты, дороги и инфраструктуру, которая даёт денежный поток в долгосрочной перспективе и не разгоняет инфляцию. Также экономист советует контролировать отток капитала за границу, однако прогнозы по этому поводу составлять проблематично.

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Отметим, что ранее американское издание обсуждало экономику России вопреки наложенным санкциям. Беспрецедентные ограничительные меры, введённые странами Запада в отношении России, не смогли подорвать экономическое развитие страны, а, напротив, поспособствовали улучшению.

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Unsplash

Каринэ Гевондян
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