Эксперт назвал два условия дальнейшего роста экономики России
Эксперт Бобровский призвал контролировать отток капитала для роста экономики РФ
Чтобы экономика России становилась лучше, нужно наращивать внутренние инвестиции и контролировать отток капитала за границу. Ключевую ставку в 16% необходимо стабилизировать, однако таргетирование показателя, на что регулятор взял курс, неправильно. Об этом рассказал экономист Алексей Бобровский.
"Можно было бы эту точку зрения отстаивать десять лет назад и говорить: "Так весь цивилизованный мир делает". Правда, уже куча книжек написана о том, что надо не таргетировать инфляцию, а таргетировать экономический рост, а через него — и инфляцию", — отметил экономист в беседе с радио "Комсомольская правда".
По мнению Бобровского, для увеличения количества денег в системе нужно направлять их на мосты, дороги и инфраструктуру, которая даёт денежный поток в долгосрочной перспективе и не разгоняет инфляцию. Также экономист советует контролировать отток капитала за границу, однако прогнозы по этому поводу составлять проблематично.
Отметим, что ранее американское издание обсуждало экономику России вопреки наложенным санкциям. Беспрецедентные ограничительные меры, введённые странами Запада в отношении России, не смогли подорвать экономическое развитие страны, а, напротив, поспособствовали улучшению.
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