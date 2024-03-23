Эксперт назвал два условия дальнейшего роста экономики России

Чтобы экономика России становилась лучше, нужно наращивать внутренние инвестиции и контролировать отток капитала за границу. Ключевую ставку в 16% необходимо стабилизировать, однако таргетирование показателя, на что регулятор взял курс, неправильно. Об этом рассказал экономист Алексей Бобровский.

"Можно было бы эту точку зрения отстаивать десять лет назад и говорить: "Так весь цивилизованный мир делает". Правда, уже куча книжек написана о том, что надо не таргетировать инфляцию, а таргетировать экономический рост, а через него — и инфляцию", — отметил экономист в беседе с радио "Комсомольская правда".

По мнению Бобровского, для увеличения количества денег в системе нужно направлять их на мосты, дороги и инфраструктуру, которая даёт денежный поток в долгосрочной перспективе и не разгоняет инфляцию. Также экономист советует контролировать отток капитала за границу, однако прогнозы по этому поводу составлять проблематично.