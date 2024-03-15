Экономика России демонстрирует рост, несмотря на введённые против Москвы меры санкционного воздействия. Об этом пишет Bloomberg.

Журналисты подчеркнули, что беспрецедентные ограничительные меры, введённые странами Запада в отношении России, не смогли подорвать экономическое развитие страны. В то же время, как отмечают аналитики, экономика не только не показала упадок, но ещё и выросла.

В материале говорится, что заработная плата россиян выросла "на двузначные цифры", а безработица остаётся на рекордно низком уровне. Помимо того, агентство сообщает, что это всё принесло пользу обычным гражданам РФ.