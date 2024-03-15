В США указали на рост российской экономики, несмотря на санкции
Bloomberg: Экономика России растёт, несмотря на санкции
Экономика России демонстрирует рост, несмотря на введённые против Москвы меры санкционного воздействия. Об этом пишет Bloomberg.
Журналисты подчеркнули, что беспрецедентные ограничительные меры, введённые странами Запада в отношении России, не смогли подорвать экономическое развитие страны. В то же время, как отмечают аналитики, экономика не только не показала упадок, но ещё и выросла.
В материале говорится, что заработная плата россиян выросла "на двузначные цифры", а безработица остаётся на рекордно низком уровне. Помимо того, агентство сообщает, что это всё принесло пользу обычным гражданам РФ.
Ранее Life.ru писал, что по этому поводу высказывался вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, Россия, несмотря на многочисленные западные санкции и пандемию коронавируса, уверенно входит в топ-5 стран по объёму валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности.
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