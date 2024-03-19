Путин: Народосбережение и экономика лежат в основе программы развития России

Президент России Владимир Путин встретился с лидерами фракций Госдумы в Кремле. В рамках беседы политик перечислил приоритетные направления в программе развития страны.

"Самое главное — это народосбережение. Это помощь нашим семьям, стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей, воспитание молодого поколения", — заявил российский лидер, отметив, что всё это можно делать только на основе развития экономики.

Владимир Путин проводит встречу с лидерами фракций Госдумы в Кремле. Видео © T.me / Кремль. Новости