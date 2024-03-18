Путин встретился с кандидатами в президенты и призвал к совместной работе 18 марта, 15:31 Президент РФ Владимир Путин встретился с проигравшими кандидатами. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин отметил, что выборы главы государства прошли в стране цивилизованно. Об этом он сказал на встрече с другими кандидатами. Российский лидер выразил надежду, что в будущем им удастся продолжить совместную работу в парламенте.

Президент РФ Владимир Путин встретился с другими кандидатами. Видео © Life.ru

"Я хотел бы всех поблагодарить за то, что избирательная кампания шла цивилизованно, в полном соответствии с российским законом. Надеюсь, такой конструктивный подход уже на площадке парламента, на площадке взаимодействия в Совете Федерации, где работают представители регионов России, нам удастся сохранить и в будущем для достижения целей развития", — заявил Путин.

Он подчеркнул, что, несмотря на конкуренцию в ходе выборов, все кандидаты имеют общие цели и, несомненно, намерены бороться за дальнейшее национальное развитие. Путин добавил, что у каждого председателя парламентских фракций есть свой взгляд на то, что и как мы должны делать для достижения поставленных целей, поэтому следует продолжать активную совместную работу, делиться идеями и помогать друг другу.

Напомним, действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% по итогам обработки 100% протоколов на выборах президента России. Вторую строчку занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,31%), на третьем месте расположился Владислав Даванков от "Новых людей" (3,85%), замыкает список представитель от ЛДПР Леонид Слуцкий (3,2%).

Авторы Татьяна Миссуми