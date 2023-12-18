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В Бразилии выступили против "неполноценного" саммита G20 без Путина

Советник президента Бразилии Аморим счёл "неполноценным" саммит G20 без Путина

18 декабря, 14:09
<p>Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Shutterstock</p>

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Shutterstock

Российский лидер Владимир Путин должен участвовать в саммите G20 в Рио-де-Жанейро осенью 2024 года, потому что без него мероприятие многое потеряет. Об этом сказал спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим в интервью порталу UOL.

"Мы хотим, чтобы Путин приехал. Конференция G20 без России — это неполноценная конференция. <…> Отсутствие [России] противоречит интересам G20", — приводятся в тексте его слова.

Аморим уверен, что Москву невозможно игнорировать, а значит, предстоит подумать над тем, как решить вопрос с участием и выступлением Путина.

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Напомним, ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о готовности пригласить на саммит G20 в следующем году и российского коллегу Владимира Путина, даже несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). В Кремле сообщили, что формат участия президента РФ в саммите ещё не решался.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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