В Бразилии выступили против "неполноценного" саммита G20 без Путина Советник президента Бразилии Аморим счёл "неполноценным" саммит G20 без Путина 18 декабря, 14:09 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Shutterstock

Российский лидер Владимир Путин должен участвовать в саммите G20 в Рио-де-Жанейро осенью 2024 года, потому что без него мероприятие многое потеряет. Об этом сказал спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим в интервью порталу UOL.

"Мы хотим, чтобы Путин приехал. Конференция G20 без России — это неполноценная конференция. <…> Отсутствие [России] противоречит интересам G20", — приводятся в тексте его слова.

Аморим уверен, что Москву невозможно игнорировать, а значит, предстоит подумать над тем, как решить вопрос с участием и выступлением Путина.

Авторы Татьяна Миссуми