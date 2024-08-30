Путин провёл встречи с врио глав трёх российских регионов

Президент России Владимир Путин встретился с врио глав Вологодской и Самарской областей, а также Хабаровского края. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин встретился с врио главы Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин доложил главе государства о социально-экономическом развитии края, отдельно отметив выстроенную систему обратной связи с населением. Также он попросил президента поддержать строительство ТЭЦ в регионе и проект парка «Россия — моя история». Путин в свою очередь поручил продолжать в крае борьбу с туберкулёзом.

«Что касается здравоохранения, есть одна застарелая проблема — борьба с туберкулёзом. В Хабаровском крае высокая степень заболеваемости, вы знаете наверняка. И при выстраивании программ в области здравоохранения, конечно, я вас прошу об этом не забывать. У нас в целом в России очень успешно идёт работа по этому направлению — по борьбе с туберкулёзом. Надо брать самое лучшее и внедрять в Хабаровском крае», — указал глава государства.

На встрече с врио Вологодской области Георгием Филимоновым Путин отметил дефицит врачей в регионе. Руководитель субъекта ответил, что для решения этой проблемы в область в 2024 году привлекают около 170 врачей из других регионов, включая Москву и Подмосковье. Кроме того, с 1 августа врачам скорой помощи, работающим на сельских территориях, полагается доплата в размере 50 тысяч рублей, фельдшерам — 30 тысяч. Для Вологды и Череповца суммы составят 18 тысяч для врачей и 8 тысяч для фельдшеров соответственно.

В ходе разговора с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым президент РФ обратил внимание, что военнослужащие, участвующие в специальной военной операции (СВО), обладают множеством талантов, которые они могут применить и на государственной службе. Путин порекомендовал Федорищеву брать таких людей к себе в команду.