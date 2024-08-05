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5 августа, 12:13

"Лучшие психологи": Путин одобрил реабилитацию бойцов СВО совместно с их жёнами

Путин одобрил прохождение реабилитации бойцами СВО совместно с их жёнами

Президент России Владимир Путин одобрил прохождение реабилитации участниками спецоперации (СВО) совместно с их жёнами. Эту идею озвучила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Путин в Кремле встретился с Матвиенко и Володиным. Видео © Telegram / Зарубин

В ходе встречи с российским лидером спикер Совфеда отметила, что во время встречи с военнослужащими услышала подобную просьбу от одного из них. Глава государства одобрил эту идею и подчеркнул, что спутницы жизни героев являются "лучшими психологами".

"Они — лучшие специалисты-психологи", — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что в Москве начал работу первый военно-социальный центр Минобороны РФ, в котором участники СВО смогут получать различные услуги. Филиалы учреждения в скором времени будут открыты во всех военных округах нашей страны.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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