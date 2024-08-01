Ветераны поддержали решение Путина о выплате в 400 тысяч рублей участникам СВО

Ветераны поддержали единовременную выплату заключившим контракт для участия в СВО в размере 400 тысяч рублей. Об этом заявил председатель Российского союза ветеранов Виталий Азаров.

"Всё, что делается для военных, тем более в материальном отношении, только приветствуется... Дай бог ребятам, чтобы они могли своим семьям отправить такие деньги хорошие", — подчеркнул Азаров в беседе с RT.