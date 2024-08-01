Ветераны поддержали решение Путина о выплате в 400 тысяч рублей участникам СВО
Ветераны поддержали единовременную выплату заключившим контракт для участия в СВО в размере 400 тысяч рублей. Об этом заявил председатель Российского союза ветеранов Виталий Азаров.
"Всё, что делается для военных, тем более в материальном отношении, только приветствуется... Дай бог ребятам, чтобы они могли своим семьям отправить такие деньги хорошие", — подчеркнул Азаров в беседе с RT.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому бойцам СВО, подписавшим контракт с 1 августа и до конца года, положена федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей. В Кремле отметили, что эта мера финансовой помощи направлена на поддержку участников спецоперации.
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