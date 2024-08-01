Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 16:39

Ветераны поддержали решение Путина о выплате в 400 тысяч рублей участникам СВО

Ветераны поддержали единовременную выплату заключившим контракт для участия в СВО в размере 400 тысяч рублей. Об этом заявил председатель Российского союза ветеранов Виталий Азаров.

"Всё, что делается для военных, тем более в материальном отношении, только приветствуется... Дай бог ребятам, чтобы они могли своим семьям отправить такие деньги хорошие", — подчеркнул Азаров в беседе с RT.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому бойцам СВО, подписавшим контракт с 1 августа и до конца года, положена федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей. В Кремле отметили, что эта мера финансовой помощи направлена на поддержку участников спецоперации.

В регионах РФ начали вводить увеличенную выплату военным после указа Путина
В регионах РФ начали вводить увеличенную выплату военным после указа Путина
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Путин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров