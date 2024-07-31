В Кремле объяснили, с чем связано увеличение выплаты за контракт на участие в СВО

Новая единовременная выплата в 400 тысяч рублей за заключение военного контракта для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине направлена на поддержку бойцов и их семей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, это не связано [с изменением задач в зоне СВО]", — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков уточнил, что новые выплаты связаны с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО и их родственников.