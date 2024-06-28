Путин подписал указ о компенсации пенсий участвующим в СВО контрактникам

Мера касается военных, которые заключили контракт после 24 февраля 2022 года и перестали получать положенную им пенсию. Бойцам будут начислять компенсацию дополнительно к денежному довольствию в размере 100% пенсии. Она будет выплачиваться на день приостановления выплаты и будет учитывать индексацию. Согласно документу, компенсация положена в том числе военнослужащим, которые были выведены из состава воинских частей и находятся на лечении в госпитале, а также тем, кто был направлен в командировки или отпуск.