Когда и как увеличится пенсия военных в 2024 году 2,7 млн военных пенсионеров в октябре 2024 года получат прибавку в 4,5%. Кто может претендовать на военную пенсию и при каких условиях военнослужащие имеют право получать не одну, а две пенсии одновременно — в материале Life.ru. 25 июня, 21:25 1 октября в 2024 году увеличится пенсия военнослужащих. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Согласно указу президента Владимира Путина с октября 2024 года пенсии для военнослужащих будут повышены. Это изменение затронет свыше 2,7 миллиона граждан.

Что такое военная пенсия и кому она полагается

Несмотря на отсутствие в законодательстве официального определения "военной пенсии", этот термин широко используется на практике. Это связано с тем, что пенсионные выплаты данной категории граждан стали именовать по сокращённому наименованию соответствующего закона, который в полном виде звучит как "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей".

Порядок назначения и выплаты таких пенсий заметно отличается от общей системы пенсионного обеспечения, что обуславливает широкое употребление термина "военная пенсия" в повседневной практике, в том числе финансово-кредитными организациями при информировании получателей.

Что такое военная пенсия и кому она полагается. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Vasilchenko

Право на данный вид пенсионных выплат имеют бывшие военнослужащие по контракту и члены их семей, проходившие службу в ВС РФ, Федеральной службе безопасности, органах внутренних дел, Пограничных войсках, Следственном комитете, органах государственной охраны, Государственной противопожарной службе, ФСИН, Войсках национальной гвардии, а также в иных государственных структурах, созданных в соответствии с законодательством.

Кроме того, право на пенсионное обеспечение этой категории распространяется на лиц, приравненных к военнослужащим по контракту, в том числе бывших партизан Великой Отечественной войны и граждан, проходивших сверхсрочную военную службу, включая женщин-добровольцев.

Виды военной пенсии в России

Теперь же давайте рассмотрим три основных вида военных пенсий, предусмотренных в России.

Военная пенсия за выслугу лет

Право на военную пенсию по выслуге лет основывается на суммарном стаже профессиональной деятельности военнослужащего. Законодательно установлены следующие ключевые критерии для её назначения.

Первое: наличие минимального стажа службы в Вооружённых силах или приравненных к ним структурах продолжительностью не менее 20 лет.

Военная пенсия за выслугу лет в 2024 году. Фото © ТАСС / Александр Река

Второе — увольнение со службы по состоянию здоровья или в связи с достижением предельного возраста при одновременном соблюдении следующих условий:

общий трудовой стаж составляет не менее 25 лет;

из 25-летнего стажа не менее 12,5 года пришлось на работу в силовых ведомствах;

возраст военнослужащего на момент увольнения достиг минимум 45 лет.

Законодательством также предусмотрено включение в выслугу лет: периода обучения, где один год учёбы эквивалентен полугоду службы;

времени нахождения в плену при условии, что военнослужащий не сдавался добровольно;

периода содержания под стражей при условии последующей реабилитации.

Таким образом, совокупность всех периодов профессиональной деятельности военнослужащего в соответствии с действующим законодательством определяет его право на получение военной пенсии.

Военная пенсия по инвалидности

Военные, получившие инвалидность во время службы или в течение трёх месяцев после увольнения, имеют возможность оформить пенсию по инвалидности. Более того, даже если инвалидность наступила позже, но напрямую связана с травмой, полученной во время исполнения служебных обязанностей, они также могут претендовать на данную пенсию. Размер этой выплаты не зависит от стажа или выслуги.

Военные, получившие инвалидность во время службы или в течение трёх месяцев после увольнения, имеют возможность оформить пенсию по инвалидности. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Одновременное получение пенсии за выслугу лет и по инвалидности невозможно, но военнослужащие могут выбрать наиболее подходящий для себя вариант. Кроме того, к основной сумме пенсии могут быть начислены дополнительные надбавки и премии за особые заслуги перед Россией.

В случае изменения состояния здоровья пенсионера-военного он проходит переосвидетельствование, по итогам которого размер его пенсии по инвалидности может быть пересмотрен.

Согласно заключениям экспертов военнослужащие, получившие инвалидность из-за травмы, полученной при исполнении служебных обязанностей, по достижении 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно) имеют право на стопроцентную надбавку к расчётному размеру пенсии независимо от установленной группы инвалидности.

Военная пенсия по потере кормильца

Законом предусмотрена выплата военной пенсии по случаю потери кормильца-военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести при исполнении служебных обязанностей. Право на получение данного вида пенсионного обеспечения имеют определённые категории его родственников.

Несовершеннолетние дети, братья, сёстры и внуки погибшего/пропавшего военного. Это право сохраняется и после достижения ими 18 лет, если они признаны инвалидами с детства и не имеют трудоспособных родителей.

Родственники вышеуказанных групп, обучающиеся на очной форме, до 23 лет либо до завершения обучения.

Родители и супруг(а) погибшего/пропавшего, достигшие пенсионного возраста (55 и 60 лет соответственно) или имеющие инвалидность.

Неработающие родственники, осуществляющие уход за детьми, братьями, сёстрами или внуками умершего военнослужащего, не достигшими 14 лет, независимо от своего возраста.

Бабушки и дедушки погибшего/пропавшего, не имеющие других обязанных их содержать родственников.

Обязательным условием получения данной военной пенсии является нахождение указанных лиц на иждивении умершего или пропавшего без вести военнослужащего.

Вдове военного пенсионера

Женщины, овдовевшие в результате гибели своих мужей-военнослужащих, при определённых обстоятельствах наделены правом получать сразу две пенсии: пенсию по случаю потери кормильца и любую иную пенсию (например, по старости или инвалидности). Данная привилегия сохраняется за ними только до момента вступления в новый брак.

Как только вдова заключает новый брачный союз, она утрачивает право на получение второй пенсии, хотя выплату пенсии по потере кормильца она всё так же будет получать.

Размер военной пенсии в 2024 году

Размер военной пенсии в 2024 году. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Рассчитывается размер пенсии следующим образом. Военнослужащие, отдавшие армии 20 лет, получают пенсию в объёме половины от их денежного довольствия, при этом за каждый последующий год свыше 20-летнего рубежа пенсия увеличивается на 3%, однако предельный размер не может превышать 85%.

Для тех, чей общий трудовой стаж достигает 25 и более лет, из которых не менее 12,5 года приходится на военную службу, пенсия составляет 50% от денежного довольствия с доплатой 1% за каждый дополнительный год сверх 25-летнего стажа.

Военные-инвалиды имеют право на более высокие пенсионные выплаты по выслуге лет, причём размер надбавки зависит от группы инвалидности и рассчитывается как процент от социальной пенсии.

Размер пенсии по потере кормильца дифференцируется в зависимости от причины смерти: семьи погибших или умерших вследствие военной травмы, семьи умерших военных инвалидов, а также дети, потерявшие обоих родителей или одинокую мать, получают 50% денежного довольствия; членам семей умерших от болезни, связанной со службой, выплачивается 40% денежного довольствия.

Для семей военнослужащих, призванных по призыву и погибших или умерших, пенсия по потере кормильца рассчитывается как процент от социальной пенсии — 200% при гибели от военной травмы и 150% при смерти от связанного со службой заболевания.

Средний размер пенсии военнослужащих в 2024 году составляет 41 000 рублей.

Основные изменения в размере выплат и кого они коснутся

С 1 июня 2024 года отдельным категориям пенсионеров предусмотрены дополнительные начисления к их пенсионным выплатам. Право на такую доплату будет у граждан, отпраздновавших 80-летие, а также у тех, кто принял решение выйти на заслуженный отдых. В то же время ежегодная индексация пенсий для военнослужащих традиционно осуществляется 1 октября. Согласно прогнозам, размер их пенсий увеличится приблизительно на 5,1%. Повышение затронет получателей пенсий от Министерства обороны, а также приравненные к ним категории — бывших сотрудников правоохранительных органов, таких как МВД, ФСБ, Росгвардия и других.

Кроме того, при расчёте военных пенсий применяется понижающий коэффициент. Это означает, что пенсионеры получают не полную сумму, а лишь её часть. Так, с октября 2024 года величина данного коэффициента будет установлена на уровне 89,83%.

Надбавки военным

При определении размера военной пенсии учитываются не только длительность выслуги и оклад по должности/званию, но и ряд дополнительных надбавок. Так, ветераны боевых действий, имеющие соответствующее воинское звание, получают дополнительную денежную компенсацию в сумме 2603,16 рубля в 2024 году.

Нетрудоспособные члены семьи военнослужащих имеют право на доплаты. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Кроме того, нетрудоспособные члены семьи военнослужащих имеют право на следующие доплаты: за одного иждивенца — 2603,16 рубля;

за двух иждивенцев — 5206,32 рубля;

за трёх и более иждивенцев — 8134,88 рубля.

Также стоит отметить, что для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях либо имеющих выслугу на Севере не менее 20 лет, при расчёте пенсии применяются специальные региональные коэффициенты.

Когда военному пенсионеру положена вторая пенсия

Определённая категория бывших военных имеет право на получение двух пенсий одновременно: военной и страховой по старости. Это касается граждан, которые после ухода с военной службы продолжили трудовую деятельность в гражданских организациях. В такой ситуации человек может накопить необходимый трудовой стаж для назначения страховой пенсии (минимум 15 лет к 2024 году) и требуемое количество пенсионных баллов (не менее 28,2). В итоге для него предусмотрено получение двух пенсий сразу: военной и страховой по старости.

Как оформить военную пенсию, куда обращаться

Социальный фонд не участвует в начислении пенсий военнослужащим, так как их трудовой стаж в силовых структурах не в его компетенции. Вся документация для оформления пенсионного обеспечения ведётся и хранится в организациях, где гражданин проходил военную службу. Именно там сотрудники производят расчёт и назначение положенных выплат после подачи военнослужащим рапорта об увольнении.

Граждане, претендующие на пенсию по потере кормильца, должны подать заявление на её назначение. Возможность оформления пенсии через портал госуслуг отсутствует — им необходимо лично обратиться в уполномоченный орган либо направить заявление заказным письмом.

Авторы Андрей Ананьев