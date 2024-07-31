Путин ввёл выплату в 400 тысяч рублей бойцам СВО, заключившим контракт с августа
Президент РФ Владимир Путин подписал новый указ, согласно которому бойцам СВО, подписавшим контракт с 1 августа и до конца года, положена федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей. Полный текст указа доступен на сайте правовых актов.
Под данное нововведение попадают контракты сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины. Помимо того, президент рекомендовал региональным властям выплачивать ещё по 400 тысяч рублей из бюджета субъекта.
Ранее Life.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет совершеннолетним детям погибших солдат спецоперации получать единовременную выплату при отсутствии других членов семьи, имеющих право на получение средств.
Life.ru