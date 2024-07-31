Путин ввёл выплату в 400 тысяч рублей бойцам СВО, заключившим контракт с августа

Президент РФ Владимир Путин подписал новый указ, согласно которому бойцам СВО, подписавшим контракт с 1 августа и до конца года, положена федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей. Полный текст указа доступен на сайте правовых актов.

Под данное нововведение попадают контракты сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины. Помимо того, президент рекомендовал региональным властям выплачивать ещё по 400 тысяч рублей из бюджета субъекта.