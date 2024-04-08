Путин распространил выплаты на совершеннолетних детей погибших бойцов СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий совершеннолетним детям погибших бойцов спецоперации (СВО) получать единовременную выплату при отсутствии других членов семьи, имеющих право на такие выплаты. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, отныне вносится изменение, позволяющее осуществлять выплату в равных долях совершеннолетним детям погибших участников СВО либо в случае отсутствия взрослых детей полнородным и неполнородным братьям и сёстрам. Под действие указа, в частности, подпадают военнослужащие, сотрудники Росгвардии, военнослужащие ФСО, полицейские, волонтёры, осуществляющие деятельность в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также лица, командированные в эти регионы.

Отметим, что до сегодняшнего дня, если у ребёнка погиб отец на фронте, то на выплаты могли рассчитывать только несовершеннолетние и студенты до 23 лет, если они учатся очно. Напомним, что разовая выплата родным погибшего военнослужащего составляет пять миллионов рублей.