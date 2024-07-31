В регионах РФ начали вводить увеличенную выплату военным после указа Путина
В Красноярском и Пермском крае увеличили единоразовую выплату военным, которые заключают контракт с Минобороны РФ. Это произошло после указа президента Владимира Путина с соответствующими рекомендациями.
"Поручил подготовить всю необходимую нормативную базу в течение двух дней и обеспечить единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей жителям Пермского края, которые подписывают контракт с Министерством обороны", — следует из сообщения в телеграм-канале главы Пермского края Дмитрия Махонина.
С таким же предложением выступил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. При этом в ряде регионов выплаты уже значительно выше 400 тысяч. В Чувашии контрактникам выплатят сразу 500 тысяч рублей. В Москве размер выплаты составляют 1,9 миллиона рублей. В Дагестане — 500 тысяч рублей, в Башкирии — 505 тысяч, а в Ростовской области — 1,2 миллиона рублей.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал новый указ, согласно которому бойцам СВО, подписавшим контракт с 1 августа и до конца года, положена федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей. Также глава государства призвал регионы ввести и собственные подобные выплаты.
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