В регионах РФ начали вводить увеличенную выплату военным после указа Путина

В Красноярском и Пермском крае увеличили единоразовую выплату военным, которые заключают контракт с Минобороны РФ. Это произошло после указа президента Владимира Путина с соответствующими рекомендациями.

"Поручил подготовить всю необходимую нормативную базу в течение двух дней и обеспечить единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей жителям Пермского края, которые подписывают контракт с Министерством обороны", — следует из сообщения в телеграм-канале главы Пермского края Дмитрия Махонина.

С таким же предложением выступил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. При этом в ряде регионов выплаты уже значительно выше 400 тысяч. В Чувашии контрактникам выплатят сразу 500 тысяч рублей. В Москве размер выплаты составляют 1,9 миллиона рублей. В Дагестане — 500 тысяч рублей, в Башкирии — 505 тысяч, а в Ростовской области — 1,2 миллиона рублей.