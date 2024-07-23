Контрактникам в Москве выплатят от 5,2 млн за первый год службы

Правительство Москвы приняло постановление о единовременной выплате в размере 1,9 миллиона рублей для лиц, подписавших контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны в столичных пунктах отбора. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.

"Правительство Москвы приняло решение об установлении лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы с Минобороны России, единовременной дополнительной выплаты — новой меры социальной поддержки от Москвы в размере 1,9 миллиона рублей. Выплату смогут получить военнослужащие, отобранные городским пунктом отбора на военную службу по контракту начиная с 23 июля 2024 года", — говорится в публикации пресс-службы мэра Москвы.

В общей сложности контрактникам в Москве выплатят от 5,2 миллиона рублей за первый год службы. Сумма складывается из всех положенных выплат, в которых учтено ежемесячное денежное довольствие, а также столичные и федеральные меры поддержки.