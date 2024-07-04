Медведев: С начала 2024 года контракты с ВС РФ заключили около 190 тысяч россиян
Дмитрий Медведев и Андрей Белоусов на совещании. Обложка © Telegram / Минобороны России
Задачи по набору добровольцев и контрактников в Вооружённые силы Российской Федерации в 2024 году выполняются со среднесуточным темпом порядка одной тысячи человек. Об этом во время совещания в Минобороны РФ заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, выразив благодарность тем, кто по собственному желанию принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции.
"В целом задача, поставленная президентом по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в интересах Объединённой группировки войск в 2024 году, выполняется. Среднесуточный темп набора остается стабильным, составляет около одной тысячи человек", — сказал он.
Медведев уточнил, что с начала года контракты с ВС РФ заключили около 190 тысяч россиян. Кроме того, зампред Совбеза отметил вклад в общую работу федеральных и региональных властей, Министерства обороны, а также крупных предприятий и государственных корпораций. По его словам, они оказывают значительную помощь в том, чтобы бойцы армии России были обеспечены всем, что необходимо, а также поддерживают членов семей военнослужащих.
Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение о том, что военнослужащим контрактной службы, принимающим участие в специальной военной операции на Украине, полагается ежемесячная выплата компенсации в размере пенсии за выслугу лет. Эта мера будет распространяется на тех военных, которые подписали контракт после 24 февраля 2022 года и перестали получать положенные пенсионные выплаты.