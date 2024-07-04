Медведев почуял мрачные предвестники новой гражданской войны в США

Америка идёт по тропе, очень похожей на ту, что привела страну в середине XIX века к началу гражданской войны. Такое мнение в своём телеграм-канале высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ко Дню независимости США.

Политик отметил, что несмотря на помпезное празднование Дня независимости с традиционными барбекю, салютами и пафосными речами, гражданская война 1861—1865 года является событием, которое представляет куда больший интерес для "среднестатистического заокеанского обывателя".

"Почему? В том числе и потому, что слишком видны мрачные параллели с сегодняшним днём. Включая "предчувствие гражданской войны". Достаточно посмотреть их недавний фильм Civil War ["Падение империи" режиссёра Алекса Гарленда, 2024 год]. Но есть и другие, тоже крайне неприятные ассоциации", — пояснил Медведев.

Он обратил внимание на то, что противостояние северных штатов США и Конфедерации южных рабовладельческих штатов имеет немалое сходство с украинским конфликтом. Разница между Севером и Югом в промышленных потенциалах и людских ресурсах была примерно такой же, как у России и бывшей Украины. По словам Медведева, идеалы противников при этом резко различались. У северян – равенство, свобода, один закон для всех. А у конфедератов – бесчеловечный, дремучий расизм.

"Те же самые, что и сегодня, иностранные мерзавцы – как обычно, это Англия и Франция – нагло и бесцеремонно вмешивались в ход событий, желая победы Югу. Они поддерживали рабовладельцев точно так же, как сейчас помогают вместе с современными США нацистскому Киеву. Параллели более чем прозрачные, а потому неприятные для либерально-левого истеблишмента, который заправляет масс-медиа в США", – продолжил он.

Медведев указал на удручающее состояние президента США Джо Байдена, назвав его маразматиком, которого пытаются преподнести как великого лидера. Высмеял он и попытки создать Владимиру Зеленскому достойный образ, хотя на деле он – "человечек с бегающими красными крысиными глазками в неопрятной зелёной майке". Америку политик назвал страной с короткой историей, в которой есть яркие страницы. Одна из них является именно Гражданская война, в ходе которой было побеждено рабовладение. Медведев призвал оценивать события на Украине именно под таким углом. По сути, это гражданская война одного народа, в которой большинство вынуждено с оружием в руках отстаивать свою независимость в борьбе против новых нацистов, которых снова поддерживает продажная Европа и американский ВПК, объяснил он.

"И результатом этой войны, как и в США в 19-м веке, должно стать объединение нашей страны. Возрождение Великой России!" – заключил Медведев.

Одним из главных национальных американских праздников является День независимости, который отмечается 4 июля. В этот день в 1776 году Штаты провозгласили свою независимость от Королевства Великобритании, а "отцы-основатели США" подписали текст соответствующей декларации.