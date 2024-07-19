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19 июля, 20:08

В России могут расширить перечень профессий для альтернативной службы

Минтруд предложил добавить новые профессии для прохождения альтернативной службы

Представители Министерства труда и социальной защиты РФ предложили расширить перечень профессий для прохождения альтернативной гражданской службы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они хотят добавить 13 новых специальностей.

"Минтруд представил на общественное обсуждение проект приказа, который расширяет перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва 2024 года. Список составлен на основании предложений федеральных органов исполнительной власти и органа исполнительной власти субъектов РФ", — приводит ТАСС сообщение Минтруда РФ.

В настоящее время россияне призывного возраста могут пройти альтернативную службу по 224 профессиям в 1 205 организациях. Теперь список специальностей в соответствующем нормативном документе хотят расширить до 237, а количество предприятий — до 1442.

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Напомним, 15 июля в России завершился весенний призыв. По данным Минобороны РФ, в войска отправились 150 тысяч человек.

Обложка ©

Unsplash / Filip Andrejevic

Алексей Соловьёв
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