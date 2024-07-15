В России завершился весенний призыв в армию

В России завершился весенний призыв, в войска отправились 150 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Весенний 2024 года призыв граждан на военную службу завершён. В соответствии с Указом президента РФ от 31 марта 2024 г. № 222 весной этого года для прохождения военной службы в Вооружённые Силы РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 150 тысяч человек", — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что комиссии начали работать 1 апреля, а отправки призывников в войска стартовали 15 апреля. В военном ведомстве подчеркнули, что молодые люди по традиции сами выбирали себе род службы, отталкиваясь от состояния своего здоровья и результатов психологической экспертизы.

В Минобороны добавили, что для перевозки призывников задействовали 15 рейсов самолётов авиации ВС РФ, 14 воинских эшелонов, 172 рейса гражданской авиации, пассажирские поезда, а также автомобили, принадлежащие военным частям. Выслужившие срок по призыву российские военнослужащие уволены и отправлены к местам проживания.