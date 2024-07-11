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11 июля, 06:30

Картаполов: Срочников в весенний призыв не будут отправлять в зону СВО

Солдат-срочников не будут отправлять в зону спецоперации во время грядущего осеннего призыва, как было и в предыдущем. Об этом в беседе с корреспондентом Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По словам парламентария, каких-либо изменений в этом вопросе не планируется.

"Ничего не поменялось: мы как не планировали их брать, так и не будем этого планировать. У них всё будет хорошо", — сказал Картаполов.

Картаполов: Срочников в весенний призыв не будут отправлять в зону СВО. Видео © Life.ru

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Сейчас же ещё не завершён весенний призыв, он продлится до 15 июля. Срочники, которых призовут в эту кампанию, также не будут привлекаться к участию в СВО.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Александр Юнашев
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