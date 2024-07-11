Солдат-срочников не будут отправлять в зону спецоперации во время грядущего осеннего призыва, как было и в предыдущем. Об этом в беседе с корреспондентом Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По словам парламентария, каких-либо изменений в этом вопросе не планируется.

"Ничего не поменялось: мы как не планировали их брать, так и не будем этого планировать. У них всё будет хорошо", — сказал Картаполов.

Картаполов: Срочников в весенний призыв не будут отправлять в зону СВО. Видео © Life.ru