«Не важно, насколько силён противник»: Артиллеристы передали Путину подарок из зоны СВО
Ярославский губернатор Евраев передал Путину в подарок шеврон от бойцов СВО
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на встрече с президентом Владимиром Путиным вручил ему ценный подарок с линии соприкосновения. Это шеврон, который ему передали главе государства наши бойцы -участники специальной военной операции (СВО). На шевроне написано: «Не важно, насколько силён противник — важно, кто рядом».
Губернатор Евраев передал Путину в подарок шеврон от бойцов СВО. Видео © Life.ru
Глава государства с благодарностью принял подарок, переданный ярославскими артиллеристами.
А ранее Владимиру Путину подарили портрет легендарного советского космонавта Юрия Гагарина. Такой презент российскому лидеру сделал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в честь 90-летнего юбилея легенды мировой космонавтики.
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