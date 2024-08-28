«Не важно, насколько силён противник»: Артиллеристы передали Путину подарок из зоны СВО

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на встрече с президентом Владимиром Путиным вручил ему ценный подарок с линии соприкосновения. Это шеврон, который ему передали главе государства наши бойцы -участники специальной военной операции (СВО). На шевроне написано: «Не важно, насколько силён противник — важно, кто рядом».