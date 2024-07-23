Путину привезли в подарок из Сирии дамасский меч
Путину подарили дамасский меч в честь 80-летия установления отношений с Сирией
Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Президенту России Владимиру Путину подарили дамасский меч в честь 80-летия установления дипломатических отношений между Россией и Сирией. Церемония вручения прошла в актовом зале Дипломатической академии МИД РФ.
Подарок был передан заместителю министра иностранных дел России Михаилу Богданову, которому тоже сделали такой презент. Меч вручал сирийский посол в Москве Башар Джаафари. Кроме того, такой же сувенир получил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее Life.ru писал, что Путин подарил нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину в честь его свадьбы. По словам спортсмена, российский лидер прислал ему сервиз и поздравил по телефону. Атлет признался, что разговор был нелёгким.