Путину привезли в подарок из Сирии дамасский меч

Президенту России Владимиру Путину подарили дамасский меч в честь 80-летия установления дипломатических отношений между Россией и Сирией. Церемония вручения прошла в актовом зале Дипломатической академии МИД РФ.

Подарок был передан заместителю министра иностранных дел России Михаилу Богданову, которому тоже сделали такой презент. Меч вручал сирийский посол в Москве Башар Джаафари. Кроме того, такой же сувенир получил министр иностранных дел России Сергей Лавров.