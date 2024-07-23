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23 июля, 11:53

Овечкин похвастался подарком от Путина на свадьбу

Овечкин рассказал, что Путин подарил ему на свадьбу сервиз

Президент РФ Владимир Путин и хоккеист Александр Овечкин. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aleksandrovechkinofficial

Президент РФ Владимир Путин и хоккеист Александр Овечкин. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aleksandrovechkinofficial

Известный нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, что получил на свадьбу подарок от президента РФ Владимира Путина. Глава государства преподнёс ему сервиз и поздравил по телефону. Разговор был для спортсмена нелёгким.

"Это сервиз был, очень красивый сервиз. Волнительный момент был, когда он позвонил", — признался Овечкин в интервью на ютуб-канале Амирана Сардарова.

Овечкин рассказал, что он испытал, когда услышал гимн РФ на Матче российских звёзд НХЛ и КХЛ
Овечкин рассказал, что он испытал, когда услышал гимн РФ на Матче российских звёзд НХЛ и КХЛ

Ранее хоккеист назвал тупостью покушение на Дональда Трампа в США. Он признался, что не испытывает симпатий ни к одному из кандидатов в американской предвыборной гонке, и добавил, что голосовать за кого-то он не может, потому что нет паспорта США.

Наталья Афонина
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