Овечкин похвастался подарком от Путина на свадьбу

Известный нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, что получил на свадьбу подарок от президента РФ Владимира Путина. Глава государства преподнёс ему сервиз и поздравил по телефону. Разговор был для спортсмена нелёгким.

"Это сервиз был, очень красивый сервиз. Волнительный момент был, когда он позвонил", — признался Овечкин в интервью на ютуб-канале Амирана Сардарова.

Ранее хоккеист назвал тупостью покушение на Дональда Трампа в США. Он признался, что не испытывает симпатий ни к одному из кандидатов в американской предвыборной гонке, и добавил, что голосовать за кого-то он не может, потому что нет паспорта США.