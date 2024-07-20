Овечкин рассказал, что он испытал, когда услышал гимн РФ на Матче российских звёзд НХЛ и КХЛ

На льду "ЦСКА-арены" в Москве завершился благотворительный Матч российских звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором участвовал капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Во время встречи с журналистами знаменитый хоккеист, признанный лучшим игроком встречи, рассказал об эмоциях, которые он испытал, когда услышал гимн России.

"Это гимн нашей страны. Было слышно, что все его пели. Это было очень приятно", — рассказал спортсмен.

Помимо этого, он сообщил, что всё прошло на высшем уровне, а также отметил возможность познакомиться со многими игроками КХЛ. По словам капитана "Вашингтон Кэпиталз", он считает, что получилось сделать прекрасный праздник для болельщиков.

"С ребятами из НХЛ мы общаемся только после матчей, а здесь мы потусовались в раздевалке, пообщались, посмеялись и получили огромное удовольствие", — заявил Овечкин, подчеркнув, что заниматься благотворительностью и делать добро для нуждающихся это правильно.