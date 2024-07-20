В ходе благотворительного матча звёзды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сыграли вничью со счётом 8:8. Встреча состоялась на "ЦСКА-арене" в Москве.

Благотворительный матч между звёздами НХЛ и КХЛ завершился ничьей. Обложка © Telegram / allstars_moscow

В составе команды НХЛ проявить себя во время матча и поразить ворота соперника смогли Александр Овечкин (1-я минута), Дмитрий Воронков (3, 10), Андрей Свечников (5), Евгений Малкин (7), Артемий Панарин (7), Василий Подколзин (25) и Павел Бучневич (44).

Среди игроков команды КХЛ отличились Антон Бурдасов (2), Николай Голдобин (13, 52), Анатолий Голышев (23), Владимир Ткачёв (24), Павел Порядин (25, 39) и Сергей Толчинский (32).

После матча прошла серия буллитов, также завершившаяся ничьей — 1:1. Доходы от игры отправят на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями.