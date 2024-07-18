В КХЛ с нового сезона изменятся правила
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) внесла ряд изменений в правила на новый сезон. Нововведения направлены на "стимулирование атакующего интенсивного хоккея и борьбу с пассивными действиями игроков", сообщает пресс-служба КХЛ.
Так, вратари получили возможность выбрасывать шайбу из ловушки вперёд в направлении ворот соперника. При этом ранее такое действие наказывалось штрафом. Как отметили в КХЛ, данная мера сократит количество остановок игры и ускорит наступательные действия команд.
"Также изменения касаются процедуры исполнения штрафного броска — если вратарь сыграл в шайбу, но она продолжает двигаться в сторону линии ворот, штрафной бросок не закончен и атакующий игрок может играть в шайбу. В предыдущей редакции правила штрафной бросок был завершён в момент касания вратарём шайбы", — говорится на сайте лиги.
Кроме того, внесены изменения о замене вратаря на четвёртого полевого игрока в овертайме. С нового сезона голкипер может вернуться в игру в любое время в соответствии с правилами замены. До этого голкиперу же разрешалось вернуться на лёд только во время паузы. Вместе с тем КХЛ изменила трактовки штрафов за подножки. Так, если вратарь сначала сыграет в шайбу и после этого совершит подножку, то штрафа не последует. То же самое касается и полевых игроков. Ещё одно новшество — судей обязали контролировать процедуру смены хоккеистов: команде гостей на это будет даваться пять секунд, а хозяевам — восемь секунд. За первое нарушение последует предупреждение, за каждое последующее — штраф.
Как сообщал Life.ru, по итогам минувшего сезона КХЛ трёхкратным обладателем Кубка Гагарина стал магнитогорский "Металлург". Новый сезон КХЛ начнётся 3 сентября.
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