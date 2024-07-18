В КХЛ с нового сезона изменятся правила

"Также изменения касаются процедуры исполнения штрафного броска — если вратарь сыграл в шайбу, но она продолжает двигаться в сторону линии ворот, штрафной бросок не закончен и атакующий игрок может играть в шайбу. В предыдущей редакции правила штрафной бросок был завершён в момент касания вратарём шайбы", — говорится на сайте лиги.

Кроме того, внесены изменения о замене вратаря на четвёртого полевого игрока в овертайме. С нового сезона голкипер может вернуться в игру в любое время в соответствии с правилами замены. До этого голкиперу же разрешалось вернуться на лёд только во время паузы. Вместе с тем КХЛ изменила трактовки штрафов за подножки. Так, если вратарь сначала сыграет в шайбу и после этого совершит подножку, то штрафа не последует. То же самое касается и полевых игроков. Ещё одно новшество — судей обязали контролировать процедуру смены хоккеистов: команде гостей на это будет даваться пять секунд, а хозяевам — восемь секунд. За первое нарушение последует предупреждение, за каждое последующее — штраф.