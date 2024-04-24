Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 18:22

Магнитогорский "Металлург" стал обладателем Кубка Гагарина – 2024

Магнитогорский "Металлург" на льду. Фото © Telegram / ХК "Металлург"

Магнитогорский "Металлург" на льду. Фото © Telegram / ХК "Металлург"

Магнитогорский "Металлург" завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии до четырёх побед ярославский "Локомотив" — 4-0.

Сегодня в Ярославле прошёл матч, по итогам которого "Магнитка" разгромила соперников со счётом 2:1. Для команды это третий Кубок Гагарина в истории — первый был завоёван в 2014 году, а второй — 2016-м.

Примечательно, что сегодняшняя игра — второй случай в истории турнира (с 2009-го), когда магнитогорцам удалось выиграть финальную серию со счётом 4-0. Пять лет назад это сделал московский ЦСКА в противостоянии с омским "Авангардом".

Кучеров стал первым россиянином, кто смог отдать 100 передач за сезон в НХЛ
Кучеров стал первым россиянином, кто смог отдать 100 передач за сезон в НХЛ

Напомним, на днях Life.ru уже рассказывал, что "Магнитка" победила "Локомотив" в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги и находится в шаге от завоевания Кубка Гагарина. 22 апреля их встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Николь Вербер
  • Новости
  • ХК Металлург Магнитогорск
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров