Магнитогорский "Металлург" стал обладателем Кубка Гагарина – 2024

Магнитогорский "Металлург" завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии до четырёх побед ярославский "Локомотив" — 4-0.

Сегодня в Ярославле прошёл матч, по итогам которого "Магнитка" разгромила соперников со счётом 2:1. Для команды это третий Кубок Гагарина в истории — первый был завоёван в 2014 году, а второй — 2016-м.

Примечательно, что сегодняшняя игра — второй случай в истории турнира (с 2009-го), когда магнитогорцам удалось выиграть финальную серию со счётом 4-0. Пять лет назад это сделал московский ЦСКА в противостоянии с омским "Авангардом".