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22 апреля, 19:01

"Магнитке" осталась одна победа в финальной серии Кубка Гагарина с "Локомотивом"

"Металлург" победил "Локомотив" и находится в шаге от завоевания Кубка Гагарина

Магнитогорский "Металлург" одержал победу над "Локомотивом" в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась в овертайме со счётом 2:1.

В основное время у гостей отличился Дмитрий Силантьев (35-я минута), у хозяев — Георгий Иванов (52). Победу "Магнитке" в овертайме принёс точный бросок Александра Петунина.

Напомним, в первом и втором матчах, проходивших в Магнитогорске, победу забирали хозяева льда. Четвёртый матч серии состоится 24 апреля в Ярославле. Он может стать заключительным в сезоне.

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Ранее Life.ru рассказывал, как форвард "Белых медведей" ударил клюшкой соперника из "Технопула" в матче НДХЛ после силового приёма второго. В итоге оба участника потасовки были удалены до конца встречи.

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T.me / "ХК Металлург"

Артур Лапсаков
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