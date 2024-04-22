"Магнитке" осталась одна победа в финальной серии Кубка Гагарина с "Локомотивом"
"Металлург" победил "Локомотив" и находится в шаге от завоевания Кубка Гагарина
Магнитогорский "Металлург" одержал победу над "Локомотивом" в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась в овертайме со счётом 2:1.
В основное время у гостей отличился Дмитрий Силантьев (35-я минута), у хозяев — Георгий Иванов (52). Победу "Магнитке" в овертайме принёс точный бросок Александра Петунина.
Напомним, в первом и втором матчах, проходивших в Магнитогорске, победу забирали хозяева льда. Четвёртый матч серии состоится 24 апреля в Ярославле. Он может стать заключительным в сезоне.
Ранее Life.ru рассказывал, как форвард "Белых медведей" ударил клюшкой соперника из "Технопула" в матче НДХЛ после силового приёма второго. В итоге оба участника потасовки были удалены до конца встречи.
T.me / "ХК Металлург"