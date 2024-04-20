"Металлург" минимально обыграл "Локомотив" во втором матче финала Кубка Гагарина

Магнитогорский клуб "Металлург" дома минимально обыграл ярославский "Локомотив" во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча двух команд в Магнитогорске закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственную шайбу за игру забросил нападающий Денис Зернов (41-я минута). В конце матча судьи отменили гол форварда "Локомотива" Георгия Иванова из-за паса рукой защитника Мартина Герната. При этом 21-летний вратарь "Металлурга" Илья Набоков сумел отразить все 32 броска.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу магнитогорского "Металлурга". Третий матч финала Кубка Гагарина пройдёт 22 апреля в Ярославле, а четвёртый — 24 апреля.