"Металлург" минимально обыграл "Локомотив" во втором матче финала Кубка Гагарина
"Металлург" одержал победу над "Локомотивом" в Магнитогорске. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Магнитогорский клуб "Металлург" дома минимально обыграл ярославский "Локомотив" во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча двух команд в Магнитогорске закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственную шайбу за игру забросил нападающий Денис Зернов (41-я минута). В конце матча судьи отменили гол форварда "Локомотива" Георгия Иванова из-за паса рукой защитника Мартина Герната. При этом 21-летний вратарь "Металлурга" Илья Набоков сумел отразить все 32 броска.
Счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу магнитогорского "Металлурга". Третий матч финала Кубка Гагарина пройдёт 22 апреля в Ярославле, а четвёртый — 24 апреля.
А ранее Life.ru рассказывал, что 18 апреля "Металлург" обыграл "Локомотив" в первом матче финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 2:1. Шайбы в составе победителей забросили Никита Михайлис и Александр Петунин.