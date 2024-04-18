"Металлург" обыграл "Локомотив" в первом матче финала Кубка Гагарина

"Металлург" из Магнитогорска одержал домашнюю победу над ярославским "Локомотивом" в стартовой игре финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Металлург" и завершилась победой хозяев льда со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).

Шайбы в составе победителей забросили Никита Михайлис (46-я минута) и Александр Петунин (59). У гостей голом отметился Максим Берёзкин (43).