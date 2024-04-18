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18 апреля, 19:04

"Металлург" обыграл "Локомотив" в первом матче финала Кубка Гагарина

"Металлург" обыграл "Локомотив" в первом финальном матче Кубка Гагарина. Фото © ТАСС / Александр Щербак

"Металлург" обыграл "Локомотив" в первом финальном матче Кубка Гагарина. Фото © ТАСС / Александр Щербак

"Металлург" из Магнитогорска одержал домашнюю победу над ярославским "Локомотивом" в стартовой игре финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Металлург" и завершилась победой хозяев льда со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).

Шайбы в составе победителей забросили Никита Михайлис (46-я минута) и Александр Петунин (59). У гостей голом отметился Максим Берёзкин (43).

Следующий матч серии до четырёх побед между командами также состоится в Магнитогорске 20 апреля.

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Команды продолжают свой путь к заветному трофею. Напомним, "Металлург" в полуфинальной серии добыл победу над "Автомобилистом" в семи играх. А "Локомотив" без поражений прошёл "Трактор".

Владимир Озеров
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